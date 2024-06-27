الموضوع كان صعب.. عمرو يوسف يكشف عن تفاصيل إصابة كندة علوش بالسرطان

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الفنان عمرو يوسف، مساء اليوم، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل إصابة زوجته كندة كلوش بالسرطان.

وقال "يوسف" عن فترة إصابة كندة علوش بهذا المرض:" إحنا بقالنا سنتين في الوضع دة، ومحدش يعرف غير الناس القريبة جدًا مننا، وحقيقي كان الموضوع صعب جدا، واحنا مستمرين في العلاج ".

وتابع "يوسف" عن حب الجمهور لكندة علوش ودعمهم ليها:" من وقت ما أعلنت كندة علوش عن تعبها ومرضها، الحقيقة الناس غرقونا محبة ودعاء ،وحب الناس دا نعمة كبيرة ".



آخر أعمال عمرو يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الفنية، هو مشاركته في بطولة فيلم "ولاد رزق3- القاضية" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، منذ بداية عرضه بالسينمات.



أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.