نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي ورامي صبري يتشاركًا جائزة الميما المرموقة للمواهب لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نتائج حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024، حيث جائزة الميما المرموقة للمواهب لـ المطربة روبي والفنان رامي صبري.

حفل جوائز الشرق الأوسط لعام 2024

ويذكر أن الفنان أحمد شيبة والمطربة بوسي قد فازوا بجائزة افضل مطرب شعبي ومطربة شعبية، وحصدت إذاعة الراديو 9090، بينما جائزة التشجيعية في حفل جوائز الشرق الأوسط التشجيعية للموسيقي لعام 2024، فازت بها الفنانة حنان الشاطر وكارلا شمعون، حبيبة الحفناوي، جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024، وأيضا فازت قناة free tv بجائزة أفضل قناة مزيكا، وجائزة أفضل مهندس صوت في حفل جوائز الشرق الأوسط لعام 2024، فاز بها هاني محروس، وأفضل دي جي حصل عليها خالد حسين، أفضل فرقة موسيقيّة حصل عليها لـ شارموز، حصد الفنان رامي صبري جائزة أفضل ألبوم لـ "معايا هتبدع"، جائزة افضل أغنية لمسلسل كانت من نصيب" إبراهيم صبري".

أحدث أغاني الفنانة روبي

وكان أحدث أغاني الفنانة روبي "خد بوسة" من فيلم عصابة الماكس، وجاءت كلمات الأغنية، كالتالي: قولوا للمتغاظ، إن إحنا اتعودنا خلاص، أصل مفيش حد بيشبهنا، إيش جاب بلي لجمباظ، قولوا للمتكاد، إحنا على أتم استعداد، تسمع مننا كلمة تضايقك، لولا إن مفيش ألفاظ، وقولوا له خد بوسة، وانسى الحوسة اللي أنت وقعت فيها، خد بالك أنا جايالك اتدلع عليك، ما صعبت عليا يا جدع، يا ضعيف قدام الدلع، وطالما طلعت بتضعف، هفضل ادلع فيك، قولوا للمقموص.

أعمال رامي صبري الفتره الحالية

وأيضا يستعد النجم رامي صبري لإطلاق مجموعة من الأغاني الجديدة في الفترة القادمة، وقد كشف هذه الأعمال في لقائه مع ET بالعربي، قال: "هذه السنة، لدي عدة دويتوهات، منها دويتو مع صديقي العزيز تامر حسني، وأتمنى أن يعجبكم”، وايضا آخر أعمال النجم رامي صبري هي أغنية “Attraction” بالعربي، التي تعاون فيها مع المطربة الأوكرانية أتولوبوف.