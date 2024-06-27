نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها، الذي صادف أمس الأربعاء الموافق 26 يونيو، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "زاهر" مجموعة من الصور من أمام البحر، وعلقت عليها قائلة:" "لا أعرف عنك ولكني أشعر أن عمري 22 عامًا" تأخرت 22 عامًا لوضع هذه الأغنية، لم أتمكن من العثور على صور أفضل لأنه كما ترون فهو بجانب البحر".

آخر أعمال ملك أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك أحمد زاهر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد ، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

شارك في بطولة مسلسل "محارب" بجانب الفنان حسن الرداد، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم:أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمود البزاوي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، عفاف شعيب ،وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل "محارب"

تدور أحداث العمل في إطار من الدراما، حول الشاب "محارب" الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة "محارب" في حادث سيارة.