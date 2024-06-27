نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف عن نجاح الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق -القاضية": الناس بتخلص الفيلم وتدخله تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته البالغة، بنجاح الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق –القاضية "، وتحقيقه أعلى الإيرادات، بتخطيه حاجز الـ 150 مليون جنية.

وقال "يوسف" خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، مساء اليوم، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090":"سعيد بنجاح فيلم (ولاد رزق 3)، وأن الفيلم كاسر الـ150 مليون، وسعيد بردود فعل الناس على الفيلم، وفي ناس كتير دخلت الفيلم أكتر من مرة ".



أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.