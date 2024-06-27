نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور يروج لفيلم "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان محمد أنور عرض فيلمه الجديد "جوازة توكسيك "والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



ونشر أنور بوستر الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وعلق قائلًا: "جوازة توكسيك ٣ يوليو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

أبطال الفيلم



فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس وآخرون.

تدور أحداث "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب بين "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتستمر في رحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر وتدخل الأهل. ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا، ما يخلق العديد من المفارقات الكوميدية.

ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.