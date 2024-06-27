نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مهم عندي إعطاء صورة إيجابية للمجتمع".. إنچي علاء من حلقة بودكاست كلام محظور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت الكاتبة والسيناريست إنچي علاء بنشر جزء من حلقتها في بودكاست كلام محظور مع عمر جائز وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.



إنچي علاء: مهم عندي إعطاء صوره إيجابية للمجتمع

وجاءت إنچي علاء وهى تتحدث في بودكاست كلام محظور وهى تقول:

"أنا مهم أوي عندي إن أنا أدي صورة دايمًا إيجابية للمجتمع أنا نفسي الناس كلها تكون عايشى في صوره إيجابية وبيتعاملوا معاملة حسنة".

وأضافت إنچي علاء من خلال جزء البودكاست الذي قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام:

"وحتى في الدراما نفسي أكتب مواضيع ترقق مشاعر الناس".



آخر أعمال السيناريست إنچي علاء

ومن الجدير بالذكر ان اخر الاعمال الدراميه التي قامت السيناريست انجي علاء بكتابتها هو مسلسل بعنوان النهايه والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه حيث سلط الضوء على انتشار ڤيروس معين يعمل على التلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية ويكشف عن ذلك الڤيروس الخطير الدكتور ياسين والذي قام بتجسيد دورع الفنان يوسف الشريف، ومن ثُمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.



أبطال وصناع مسلسل كوڤيد-25

شارك في مسلسل كوڤيد 25 كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان يوسف الشريف، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيناس كامل، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، راندا البحيري، أميرة العايدي، محمد مرزبان، وآخرين من النجوم

والمسلسل من تأليف إنچي علاء وإنتاج تامر مرسي، والإخراج لـ أحمد نادر جلال.