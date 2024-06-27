نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مظاهرة حب".. أول حديث لـ عمرو يوسف بعد إعلان مرض كندة علوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو يوسف عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوشبعد إعلانها لأول مرة تفاصيل إصابتها بالسرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين، خلال لقاءها مع الإعلامية مني الشاذلي عبر حلقات خاصة، حيث أكد عمرو أنها كانت فترة صعبة، وتستمر العلاج في الفترة الحالية.

فصرح عمرو يوسف، خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، قائلًا: “فترة صعبة ومكنتش سهلة على الإطلاق ولكنها في النهاية تجربة من تجارب الحياة، صحيح أنها صعبة ولكن في النهاية هي تجربة مكملين فيها طريق العلاج وهتنتهى على خير بدعوات كل محبينا”.

وأردف: “إحنا في الوضع ده بقالنا سنتين بالظبط، ومحدش عرف غير دايرتنا القريبة جدًا مننا واللى كان لازم يعرفوا، مظاهرة الحب اللي حصلت بمجرد إعلان كندة علوش لفترة مرضها وإصابتها بالسرطان حسستني بشىء جميل، كفاية أن هناك ناس بعتو لينا رسائل حب عن طريق أصدقاءنا ودا بيحسسنا بسعادة نشكر كل من ساهم فيها”.



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وكانت قد أعلنت كندة في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس منهارتش ومعيطتش".

وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر يجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

وواصلت كندة علوش: "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".

واستطردت: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فمينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وارجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدًا".