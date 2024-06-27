محسن محيي الدين يكشف عن أسرار وكواليس مشواره الفني ببرنامج "واحد من الناس" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل الفنان محسن محيي الدين، يوم الإثنين المقبل، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول مشواره الفني وحياته الشخصية، ويتحدث عن سر لقب " الفتى الذهبي".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو الرسمي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:" انتظرونا في حلقة مميزة مع الاعلامي عمرو الليثي "أطلق عليه الفتى الذهبي" وحكايات عن زمن الفن الجميل الاثنين في تمام الـ 10:00 مساءً".

آخر أعمال محسن محيي الدين

يذكر أن أخر أعمال الفنان محسن محيي الدين الفنية، هو مشاركته في مسلسل "المداح 4 –أسطورة العودة"، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4 –أسطورة العودة"

شارك في بطولة مسلسل "المداح4 - أسطورة العودة" بجانب الفنان حمادة هلال عدد كبير من نجوم الفني أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.