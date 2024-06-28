نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "متدلعة" لـ إلهام عبد البديع ووليد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة إلهام عبد البديع والفنان وليد سامي في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "متدلعة"

والأغنية من كلمات حودة الجوكر، ألحان وليد سامي، توزيع زيزو المايسترو، إخراج كامبا، تصوير طارق حسين، وتم طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تعليقات الجمهور على أغنية إلهام عبد البديع ووليد سامي

وفورا من مشاركة الأغنية، لاقت استحسانًا من قبل المستمعين، وامتلأت صفحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الإيجابية والثناء على الأغنية وأدائهما المتميز فيها.

وأشار المتابعون إلى أن "متدلعة" تعد إضافة متميزة إلى رصيد أعمال الفنانين، وتؤكد على قدرتهما على إبهار الجمهور بإبداعاتهما الفنية.

كما أشادوا بالتناغم الغنائي المميز بين وليد سامي وإلهام عبد البديع في هذه الأغنية.

وعبر وليد سامي وإلهام عبد البديع عن سعادتهما البالغة بهذا الاستقبال الحافل من الجمهور، مؤكدين أنهما سيواصلان تقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة في المستقبل القريب.

إلهام عبد البديع تنتظر عرض فيلم جبل الحريم

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة إلهام عبد البديع عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جبل الحريم"



ويذكر أن فيلم جبل الحريم هو الفيلم الأول من نوعه الذى يكسر قاعدة نجم الشباك، واعتمد الفيلم اعتمادا كليا على النساء واختفاء كامل لتواجد الرجال والأطفال، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع الفيلم.

أبطال فيلم جبل الحريم

‎الفيلم من بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسى صلاح، إنجى وجدان، إلهام عبد البديع، والفنانة أميرة العايدى.



آخر أعمال إلهام عبد البديع

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل عالم تاني وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.