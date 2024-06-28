أحمد هارون عن سهر الليالي: "بدأت الفيلم ومكنش في الحسبان أن حد يعمل صوتي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد هارون من خلال تصريحاته لـ برنامج كلام الناس عن بداية أزمته في فيلم سهر الليالي، وعن بدايته الفنية وغيره من الأمور.

وقال :"فيلم سهر الليالي اتعمل 2001 واتعرض 2003 والواحد اتربط كتير على الدور ده، كان أول ظهور ليا وأنا اتشرفت بالعمل ده والشركة المنتجة هاني خليفة وتامر حبيب".





وأضاف : "بدأت الفيلم ومكنش في الحسبان أن حد يعمل صوتي ومرحلة الدوبلاج بتكون بعد الفيلم، صورت المشاهد ووقفنا كتير ورجعنا كملنا المشاهد، مرحلة الدوبلاج اتأجلت لوقت مش محدد".

وتابع :" كنت شغال في شرم الشيخ في مكتب لرحلات السفاري بتاعي وكان عندي من وأنا 19 سنة، وسهر الليالي كان لسه في العلب وفي مراحل لسه هتتعمل، رجعت شغلي في شرم وهاني خليفة عارف كده ولو في دوبلاج المفروض هيكملني".



وأشار : "أي ممثل بيبلغوه قبل مرحلة الدوبلاج بأسبوع ولكن محصلش معايا كده، كلمني هاني وقالي هتعرف تيجي بكرا لما عرف أني في شرم الشيخ، لما سألته على الوقت قالي هكملك تاني بعدها قالي لا خلاص مش مهم، ولما سألته على مشاهد التليفون قالي دول مش دلوقتي بعدها اتفاجئت أن الفيلم خلص".

وأكد :"بدأت أخد كورس تمثيل مع أستاذ محمد عبدالهادي وخلصته في 9 شهور، وفضلت ألوم في دكتور محمد عبدالهادي أني خلاص فشلت ومستقبلي راح".





أحمد هارون: قطعت دعوة سهر الليالي ومحضرتش العرض الخاص



وواصل : "عرفت هاني خليفة بالموضوع وقالت له إني معترض، تفاجئت باسمي على تتر سهر الليالي باسم أحمد سيف الدين، ولما كلمت هاني خليفة قالي أنا مش خلصان من مشاكل الفنانين".

واستكمل : “خلصت معه وقطعت الدعوة بتاعت الفيلم على باب شركة الإنتاج ومشيت ومحضرتش العرض الخاص، محدش هيسأل عليا لأني عامل 4 مشاهد في فيلم إيه مشكلتك والفرحة كبيرة ”.



واختتم : "أنا أرغمت على كل حاجة على الرغم أن دي أول فرحتي ولكن محدش حس بكل ده, ولكن هاني خليفة رفض وقال للفنان أنه مختارني وإني بركب خيل كويس ومش هينفع أشوه الشخصية، موضوع تغير صوتي مأثرش على نجاحي في سهر الليالي، النجاح كان كبير على الرغم أنه 4 مشاهد بس وسط نجوم كبار".