محمد رمضان ينشر صور من رحلته للمغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد رمضان صور من داخل طائرته أثناء ذهابه للمغرب من أجل إحياء حفل غنائي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:' الحياة تفسح الطريق للشخص الذي يعرف إلي أين ذاهب

أسد

وعلى صعيد آخر، يحضر محمد رمضان حاليًا لفيلم " أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني، من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب.

جعفر العمدة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين .