لهذا السبب... كيم كاردشيان تتصدر تريند "جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة العالمية كيم كاردشيان تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول خلافها مع شقيقتها كلوي خلال حلقة برنامج the Kardashian’s التي تناولت خلاف كبير بينهما حول طريقة تربية كل منهما لأطفاله.

وبدأ الخلاف عندما واجهت كيم كارداشيان شقيقتها كلوي بطريقتها الغير لائقة في الحديث، واستذكرت كيم مكالمة شقيقتها كلوي لها في وقت سابق عندما سألتها عن إمكانية تصفيف شعر ابنتها شيكاغو التي تبلغ من العمر 6 سنوات، شعرت كيم وقتها أن كلوي تحاول إيصال رسالة مبطنة لها حول أن شعر ابنتها لم يغسل جيدًا، وجاء ذلك بالتزامن مع الفترة العصيبة التي كانت تمر بها كيم مع أطفالها الأربعة.

من جانبها حاولت كلوي أن تتجاوز الأمر، كون شقيقتها كيم تمر بظروف وضغوطات في الفترة الأخيرة ولكنها لم تعرف إن كانت ستتجاوز تلك الأمور فيما بعد، متمنية ألا يطول لفترة طويلة.



واستنكرت كلوي طريقة كيم ومهاجمتها لها كونها أم صارمة ولم تفرط في حماية أطفالها، لافته أنه يجب أن تصبح كل أم كما تريد أن تكون، وما زاد من توتر الوضح هو وصف كيم لها بشخصية "بريندان فريزر" المنعزلة في فيلم "The Whale"؛ كونها تفضل البقاء في المنزل طوال الوقت بدلًا من الانخراط في الحياة العامة وحضور المناسبات.

أبرز المعلومات عن كيم كاردشيان

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية.



زيجات كيم كاردشيان

تزوجت كيم من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست والتي أنجبت منه بنتًا يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها نورث،



ثم تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا. أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته سينت.

وأيضا ابنة أخرى اسمتها شيكاغو اُنجِبت من أم بديلة، وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في يناير 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما.



وفي 19 فبراير 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق. في أبريل 2021، اتفق كلاهما أمام المحكمة بأنهما سينهيان زواجهما بتسوية بسبب الاختلافات غير القابلة للحل ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة، وقد وقع الطلاق رسميًا في 29 نوفمبر 2022.

