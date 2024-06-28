مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق اسم الدكتور جلال الشرقاوي على دورته التاسعة

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أحمد جودة - القاهرة - الفنان تامر جلال الشرقاوي: أشكر الفنان والمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على هذا التكريم بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي .

و الفنانة عبير الشرقاوي: التكريم مستحق والمخرج جلال الشرقاوي ظل متربعا على عرش المسرح لفترة تقترب من ٢٠ إلى ٢٥ عامًا أشكر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان لتذكره لوالدي فهو أحد تلاميذه.

المخرج الدكتور جلال الشرقاوي صاحب رؤية ثاقبة ومبدعة من طراز فريد أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي عن إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان والمقرر اقامتها في نوفمبر المقبل.

وقد أعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي نجل الدكتور جلال الشرقاوي عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي رغم تأخر هذا التكريم خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي توفى منذ عامين كما وجه الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار الدكتور جلال الشرقاوي لتحمل الدورة التاسعة اسمه.

فيما أوضحت الفنانة عبير الشرقاوي نجلة الدكتور جلال الشرقاوي عن هذا التكريم مستحق ووجهت الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان.

وقالت: المخرج مازن الغرباوي هو تلميذ والدي وأشكره إنه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من ٢٠ إلى ٢٥ عاما متربعا على عرش المسرح بأعماله المتميزة .

المخرج القدير الدكتور جلال الشرقاوي قدم مشوارا حافلا وكبيرا في المسرح حيث أخرج وانتج أكثر من ٥٠ عملا، وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد وكان أهم ما يميزه اجادته صناعة العرض المسرحي ومفرداته. ولد الدكتور جلال الشرقاوي في ١٤ يونيو ١٩٣٤، وتأثر بشقيقة في حبه للفن والمسرح بجانب تردده على مسرح إيزيس بحي السيدة زينب الذي نشأ فيه حصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٥٤، ودبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام ١٩٥٥ م، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير إمتياز عام ١٩٥٨ م، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام ١٩٦٠ ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام ١٩٦٢.

شغل عدة وظائف منها مدرس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مديرا لمسرح الحكيم عام ١٩٦٧، خبيرا بهيئة المسرح عام ١٩٧٠، عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية لفترتين عامي ١٩٧٦، ١٩٧٥ وأستاذا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم رئيسا لقسم التمثيل والإخراج عام ١٩٩٠ قدم العديد من العروض المسرحية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر " المجاورة " عام ١٩٦٣، " الرجل الذي فقد ظله " عام ١٩٦٣ م، الزلزال عام ١٩٦٤ م، " الأرنب " عام ١٩٦٤ م، " آه ياليل ياقمر عام ١٩٦٧م، " بلدي يا بلدي " عام ١٩٦٩، " انت إللى قتلت الوحش " عام ١٩٧٠، " ملك الشحاتين " ١٩٧١، " مدرسة المشاغبين " عام ١٩٧١، " قصة الحي الغربي " ١٩٧٢، " هاللو دولي " عام ١٩٧٣، " تمر حنه " عام ١٩٧٤، " كباريه" عام ١٩٧٤، شهرزاد عام ١٩٧٥، " الجوكر " عام ١٩٧٩، " المتحذلقات " عام ١٩٨٠، " راقصة قطاع عام ١٩٨٤، " الرصيف العام " ١٩٨٦، " انقلاب" عام ١٩٨٨، " بحبك يا مجرم " ١٩٩٢، " الخديوي " عام ١٩٩٤، " دستور يا اسيدنا " عام ١٩٩٥ وغيرها من الأعمال المتميزة، كما حصل على العديد من الجوائز والاوسمة ومنها جايزة الدولة التقديرية للفنون عام ١٩٩٤، وميدالية المسرح التجريبي عام ١٩٩١، وأحسن مخرج في استفتاء جماهيري لإذاعة الشرق الأوسط وجريدة الاهرام لمدة ثمانية سنوات متتالية، وشهادة تقدير من وزارة الإعلام لاخراجه أوبريت " افراح النصر" عام ١٩٨٩، وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي المصري عن احسن كتاب ألف عن تاريخ السينما المصرية عام ١٩٦٤، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة انجي البستاوي، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.