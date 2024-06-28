نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "حاجة تخوف" مشروع تخرج قسم التمثيل باستديو المواهب وتشيد بالمواهب المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "حاجة تخوف" مشروع تخرج قسم التمثيل باستديو المواهب على مسرح مركز الإبداع الفني، تحت إشراف المخرج خالد جلال، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، ونخبة من النقاد والمسرحيين.

أثنت وزيرة الثقافة على العرض وفكرته المبتكرة، وأشادت بالطاقات الإبداعية والتمثيلية المتميزة للشباب المشاركين، وأكدت على أهمية استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني كأحد أبرز المشاريع التي ترعاها وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب في مجال التمثيل، بما يسهم في إثراء المشهد الإبداعي المصري.

و من جانبه، وجه المخرج خالد جلال الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني على حرصها الدائم على تشجيع ودعم المواهب الشابة ورعايتها المستمرة للمشروع منذ انطلاقه خلال توليها رئاسة صندوق التنمية الثقافية، وحتى توليها منصب وزيرة الثقافة.

وأشار جلال إلى أن وزارة الثقافة أصبحت البوابة التي عبر منها أكثر من 90 فنان أصبحوا نجومًا على الساحة الفنية بعد تخرجهم من استوديو المواهب التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وأوضح جلال أنه أطلق اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدًا لذكرى أحد أبرز الملتحقين بها والذي وافته المنية، وحرصت أسرته على حضور العرض.

يذكر أن عرض "حاجة تخوف" هو مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل (دفعة على فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي. يناقش العرض، مجموعة من المشكلات الاجتماعية والمخاوف التي تواجه كل فرد منا وانعكاسها في مرآة الواقع.