الغناء ممكن يجيب فلوس عن التمثيل بكتير.. أبرز تصريحات ميسرة التلفزيونية

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ميسرة، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وتحدثت خلال اللقاء عن تفاصيل حياتها الشخصية، ومشوارها الفني.

وقالت:"متجوزتش ولا مرة، علشان كده مقبلة على الحياة، وطلبت الزواج من وائل الدحدوح، لأنه رمز للرجُل الفلسطيني المؤمن بقضيته حتى لو ثمنها ولاده ومراته".



وأضافت:"أتمنى يفتحوا لينا الجهاد في فلسطين وهنروح كلنا، آه مش هقدر أشيل سلاح لكن هقدر أمرّض، الشباب عنده استعداد يروح يجاهد، ومقابلتش راجل ممكن يبقى سند ليا، وعملت فلوس من شغلي في العقارات في لندن".



وتابعت:" أنا اشتغلت في الفن علشان بحبه، ولكنه مبيجبش فلوس،و الغناء ممكن يجيب فلوس عن التمثيل بكتير، والسوبر ستار في مصر هما 1% من تعداد الفنانين في النقابة".



ميسرة تكشف عن أعلى أجر أخذته



وأشارت:" أعلى أجر خدته في الأفلام كان 25 ألف جنيه، ومفيش نجومية لـ بنت بتوازي نجومية ولد في مصر، ومفيش ورق بيتكتب لـ الست، مفيش غير منى زكي وده ذكاء علشان بتعمل حاجات عن قضايا الستات، وده عملته بعد ما بقت سوبر ستار، وده تقصير من المنتجين والمخرجين".

واستكملت:" مخرجين قليلين اللي بيخرجوا الممثل بشكل جديد، منهم هاني خليفة وكاملة أبو ذكري، ونفسي أعمل حاجة غير إغراء، والحمد لله عملت أدوار شر، ومسلسل عباس الأبيض كان وش الخير على الكل، ومنه عادل إمام خدني في فيلم السفارة في العمارة".

وواصلت:" ممكن أعمل إغراء لو بيخدم الدراما، وأتمنى أعمل دور أم، ومندمتش على بوستي مع عادل إمام في فيلم بوبوس، ومش هعملها تاني".



واختتمت:" مش فاهمة يعني إيه سينما نظيفة، ممكن يكون فيه سينما دون ابتزال، والذكاء سر استمرارية عادل إمام طول السنين دي".

آخر أعمال ميسرة المسرحية

وكان آخر أعمال ميسرة، مسرحية "حب رايح جاي" للمخرج ياسر صادق التى عرضت على المسرح العائم بالمنيل عام 2020، وشاركت فى بطولته إلى جانب رشوان توفيق أحمد صيام ودنيا عبد العزيز ومحمد حسني وديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب