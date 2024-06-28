نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا.. قصة حب السندريلا والعندليب حديث كل الأزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سندريلا الشاشة والعندليب الأسمر الحب الأبدي لعشاق الشاشة والسينما وكل ما له علاقة بالفن، دائما ما ارتبط أسم الثنائي في جميع الأحاديث، زرعوا حبهم في قلوب كل الأجيال القديمه والحديثه قدموا للفن ما جعل اسمائهم أسطورة تحفر بالذهب وسط صناع الفن في مصر والعالم العربي.

ومن الصدف هو ذكري ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم هو نفس ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسني، فقد جمعتهم الصدف والحب أيضًا، فقصة حبهم هي قصة حديث كل الأزمنة والأجيال.

قصة حب العندليب والسندريلا:

الجميع كان يعلم بقصة الحب التي جمعت بينهم والتي أكدها الراحل كمال الطويل في إحدي التصريحات من قبل وهي تواجد سعاد حسني مع العندليب دائمًا وخاصة وقت المرض، وحديث سعاد من قبل عن عبدالحليم في إحدى لقاءاتها مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

آراء مختلفة بين حقيقة زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ:

وفي هذا السياق اختلفت الآراء حول حقيقة الزواج حيث أكدت شقيقة سعاد حسني أن شقيقتها تزوجت من عبد الحليم بعد قصة حب استمرت لسنوات وكان يغار عليها بشدة بسبب فارق العمر بينهم.

وأكد الناقد طارق الشناوي أن انتشرت وثيقة زواج لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني لكن عند التدقيق بها وجد بعض الأخطاء مما يوضح أن ليس هناك دليل قوي على زواجهم.

ونفى الإعلامي محمود عارف زواج العندليب من سعاد حسني وأنه أحبها بالفعل، لكن شقيقته عليا هو من وقفت عائق في زواجهم، وأخبرت عبدالحليم وقتها أن سعاد لا تستطيع العناية به في مرضه.

ومازال حقيقة زواج العندليب من السندريلا لغز يحير الجميع دون وجود إجابة واضحة ومؤكدة للأمر.