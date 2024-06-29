نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اوقفوا الحرب".. كندة علوش تدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الممثلة كندة علىش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لعلم فلسطين، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كندة على الصورة قائلة:" اوقفوا الحرب " ٠



كندة علوش تعلن عن مرضها



أعلنت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض سرطان الثدي أثناء ظهورها في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على موقع "يوتيوب" وكانت كندة علوش قد صرحت بإصابتها بأكثر من ورم خبيث في الثدي وبدأت رحلة العلاج منذ فترة طويلة.

عمرو يوسف يدعم زوجته كندة علوش بهذه الكلمات

وإلى جانبه وجه الفنان عمرو يوسف رسالة دعم إلى زوجته الفنانة كندة علوش وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث قام بنشر صورة تجمعه بـ كندة علوش، وعلق:

"الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين لكن انت كنتِ مؤمنة ومسلمة امرك لله".

وتابع:

"ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".



آخر أعمال الفنان عمرو يوسف



وفي سياقٍ آخر حقق الفنان عمرو يوسف نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم 'ولاد رزق 3' والذي تم عرضه في السينمات حديثًا ليكون واحد من أهم وأبرز الأفلام المُنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك إلى جانب عدة أفلام أخرى مثل اللعب مع العيال، أهل الكهف، عصابة الماكس

لكن حقق فيلم ولاد رزق إيرادات أكبر مقارنة بباقي الأفلام الأخرى، وقدم عمرو يوسف من خلال الفيلم شخصية "ربيع" الذي أحبها الجمهور منذ بداية أجزاء سلسلة ولاد رزق.



أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3



ضم فيلم ولاد رزق 3 نخبه كبيره من النجوم على راسهم الفنان احمد عز عمرو يوسف اسر ياسين اسماء جلال، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، سيد رجب، نسرين أمين، وكريم عبد العزيز كـ ضيف شرف

والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.