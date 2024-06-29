نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، أحدث ظهور لها فيديو جديد لها.





أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل

وظهرت بوسيل بفستان أبيض طويل بظهر مكشوف، وارتدت سلسلة ذهبية مدلاة من الظهر على شكل قلب به حجر أخضر.

أول اغنية رسمية لـ بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، سبق وطرحت الفنانة بسمة بوسيل ثاني أغانيها الرسمية لهذا العام بعنوان “قال في حقي” على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وايضا طرحت أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني.

كلمات أغنية "البدايات"

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

أول مسكة أيد وبداية المواعيد

إحنا كده نتشد وبس تملي لأي جديد

الأيام بتفوت والإحساس بيموت

والأيام بتفوت ولسه البدايات أجمل

أول مسكة أيد وبداية المواعيد

إحنا كده نتشد وبس تملي لأي جديد

الأيام بتفوت والإحساس بيموت

والأيام بتفوت ولسه البدايات أجمل

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله