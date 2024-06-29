نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصدارها بيان.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محرك البحث الشهير “جوجل” بعد أصدارها بيانًا عن أزمتها مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني المملوكة للموزع الموسيقي لـ حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مؤكدة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود كما زعم.

فقالت شيرين في بيان صحفي أصدرته صباح اليون "إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة "روتانا"، مدافعًا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين ان الاخير هو من نشر اغنية "وبحلفك"، والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 مليون، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة".



وتابعت شيرين إلى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق علي ماحدث، واليوم يخرج مهللًا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية، ما أنزل الله بها من سلطان، واقول له: "يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم".

وعن شريكه محمد الشاعر قالت أنه زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم طعن عليه بالنقض، مؤكدة : "أن المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسها من اجل إرغامي علي الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبًا جدًا بإذن الله".

وتابعت قائلة: "أما عن مخطط عدم تقديم اصل العقد للطعن بالتزوير في الدعوي المرفوعة امام المحكمة الاقتصادية والتي لم يذكرها البيان، والذي نشره المدعو الشاعر بأن أصل العقد مقدم في دعوي التحكيم، ظنا منه إنه سيفلت من تقديمه امام المحكمة الاقتصادية، ودعوي الحساب الخاصة بالملايين التي حصل عليها من اليوتيوب فليعلم. ان ذلك عبث ونحن في دولة قانون".