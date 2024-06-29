نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أحمد شاهين يتحدث عن دوره في "الوصفة السحرية" وسعيد بردود الأفعال (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنان موهوب ومتميز استطاع أن يلفت أنظار الجميع منذ الوهلة الأولى، بسبب اختياره المتميز للأدوار التي يقدمها، ترك بصمة مميزة خاصة به. قدم عدة أدوار كانت تمثل نقطة فارقة في مشواره الفني منها شخصية الطبيب في مسلسل "الكبير أوي"، وشخصية المحامي في مسلسل "صوت وصورة" وآخرها دور "عز" في مسلسل "الوصفة السحرية"، فيعتبر حاليًا واحد من أهم الفنانين الشباب في الوقت الوقت الحالي، حديثنا اليوم عن الفنان الشاب "أحمد شاهين".

حاور "دوت الخليج الفني" الفنان أحمد شاهين، عن دوره في مسلسل “الوصفة السحرية” واستعداده للشخصية وردود الأفعال والكثير من الأمور الأخرى وإليكم نص الحوار:

كيف تم ترشيحك للدور في مسلسل “الوصفة السحرية”؟

بالنسبة للترشيح للدور كان بقالنا فترة أنا وأستاذ خيري سالم، مستنيين حاجة حلوة تناسبني علشان أكون موجود معاه فيها لحد الحمدلله جاءت الحاجة المناسبة، وأنا مبسوط إن أنا بشتغل لأول مرة مع أستاذ خيري سالم ومبسوط إن هو كمان كان منتظر الدور الذي يناسبني،مش فكرة إني اشتغل معه فقط، هو بيحب الممثل يأخذ خطوات للأمام،فكان منتظر الدور اللي يناسبني علشان أكون متواجد معه وهذا بالفعل الذي حدث، فأول ما شافني في شخصية عز مترددش يبلغني وأنا كمان مترددتش إني أوافق طبعا.

ازاي استعديت لشخصية “عز”؟

هي شخصية لطيفة جدا وشبهنا كلنا يعني موجودة،يعني شخصية "عز" موجود في حياتنا زي صاحبنا، أخونا،جارنا، شخصية معانا في الشغل فشخصية "عز" حوالينا فكرة الشخص الـ "Good Boy" مش متعدد العلاقات النسائية وعايز يدخل البيت من بابه فهي شخصية موجودة حوالينا، ويمكن علشان شبهي شوية فمتعبتش.

ما هو أكثر شئ حمسك للدور؟

أكثر شيء حمسني، هي فكرة البطولة الشبابية، التركيبة كلها شباب وشيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال وبسمة داود وكارولين عزمي وهيدي كرم، يعني تركيبة كلها لطيفة جدا تحمس أي حد إن هو يخوض التجربة دي، أنا شخصيا بحب أشتغل مع الشباب ويكون في بطولة جماعية ونضيف لبعض فطبعا حمسني جدا، غير طبعا الورق قصته حلوة جدا بيناقش قضية يمكن لم تناقش قبل ذلك بالشكل ده، كذا قضية في البيت يعني كذا بيت في كذا مشكلة فمبسوط إنه يتناقش.

حديثنا عن كواليس العمل؟

كوليس المسلسل كانت حلوة جدا جدا بصراحة، يعني بنذاكر مع بعض كلنا،مبنترددش نقول لبعض، لو في حد عنده حاجة كويسة يضيفها للآخر، أستاذ خيري سالم متعاون جدا أنا دائما بحب أشتغل ولو في حاجة أقولها، فبصراحة لما كان بيبقى في حاجة أقولها لم يعترض نهائي فكان لطيف جدا بصراحة، فالحكاية كلها جميلة من مخرج لـ "كرو" الإخراج كله والتصوير وكاست العمل فالواحد كان يشعر أنه مش في لوكيشن أنه في بيته، فالحالة النفسية في اللوكيشن للممثل مهمة جدا جدا جدا لإنها بصراحة بتخليني أصور وأنا سايب إيدي "فاكك زي مابيقولوا".

هل هناك شخصيات حقيقية في حياتك مشابهة لشخصيات العمل من حيث المشاكل والوصفة السحرية وغيرها؟

والله في شخصيات كتير حوالينا، كمان إذا انتبهنا لشخصيتي وشخصية شريف البردويل الذي يجسد شخصية "سيف" وهم يبحثوا عن شخصية البنت التي تكون مترددة أو محتارة بين الـ "Good Boy" ولا شخصية الـ "Bad Boy" وده حلو ولا سيء فباين أوي التنوع والاختلاف بيني وبين شخصية "سيف" كواحد متعدد العلاقات النسائية والآخر لم يعجبه،وهذا كان واضح من أول ظهور لنا في مشهد "لما كنا متجمعين مع بعض في البيت وهو كان معاه واحدة صاحبته ".

هل عدد الحلقات يخيفك في ظل اتجاه معظم المسلسلات لـ 15 حلقة وأقل؟

لا على الإطلاق تماما، مادام الحدوتة لسه سخنة والإيقاع مشدود وطالما الناس تنتظر أن تشاهد ماذا يحدث في الحلقة القادمة فلو 100 حلقة لم يخيفني على الإطلاق بالعكس دي حاجة حلوة جدا، والحمد لله المسلسل متشاف كويس جدا وأنا مبسوط جدا بردود الأفعال على المسلسل وعلى دور عز، ومحقق كويس جدا في الشارع فهذا بالنسبة لي أهم اختبار، وطبعا السوشيال ميديا مهمة جدا جدا جدا ولكن أنا بالنسبالي الإختبار الحقيقي في الشارع والحمدلله في الشارع ملموس الناس بتتفرج وبتسألني وايه اللي هيحصل فهذا بالنسبة لي من أهم الأشياء.