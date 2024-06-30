نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسد.. محمد رمضان يكشف سبب غيابة عن رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم محمد رمضان على هامش المؤتمر الصحفي لحفله الغنائي الجديد المقرر إقامته الليلة، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، سبب غيابه عن موسم رمضان المقبل 2025.

محمد رمضان يكشف سبب غيابة عن رمضان 2025

قال محمد رمضان: قدمت مسلسلات حتى الآن الجمهور يستمتع بها مثل ابن الحلال والأسطورة ونسر الصعيد وجعفر العمدة وغيرها، لذلك فهناك رصيد درامي محترم يمكن أن يعيش مع الناس ولكن لدي حاليًا أقسام أخرى في مشواري منها السينما، حيث أستعد لفيلم أسد، وأرغب في بناء تاريخ سينمائي بالإضافة إلى قسم آخر وهو المسرح.

أحدث أعمال محمد رمضان القادمة

ومن ناحية اخري، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم فى لبنان يوم 17 من شهر أغسطس القادم، وسيكون هذا الحفل من أضخم الحفلات انتاجيا فى موسم الصيف القادم، ويقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة والتى قدمها فى موسم رمضان الماضي.

وايضا يرتبط محمد رمضان حاليًا بتصوير فيلم أسد والذي يتناول فترة ثورة العبيد، ويدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويضم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنية «عربي»، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: «سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي».

وايضا شارك في فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وايضا مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.