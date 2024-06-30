نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 3 ملايين مشاهدة.. أغنية القاضية تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية القاضية، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب واحتلت المركز الثالث في المحتوى الرائج على اليوتيوب، وحققت 3 مليون و400 ألف مشاهدة، وهي من غناء وكلمات وألحان إسلام شيندي وحازم إكس، توزيع موسيقي أحمد توينز.

كلمات أغنية القاضية

ومن كلمات الأغنية: إحنا أسود الأرض

ننحت في الصخر منتعبش

نعدي البحر منغرقش

لو كلنا الجو منشبعش

لو كنت العو مبنخافش

نلعب بالنار منتلسعش

ملوك الضرب متراجعش

عن حقنا منتنازلش

مع الأشبال منتعاملش

عشان إحنا ولاد رزق

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا

لو بطلت نيجي ندورها

لو ضلمت نيجي ننورها

قيمة وقامة ولينا طلة

أبطالها عشان عارفين أسرارها

دخلتنا ترعب الوشوش

لكل دول عاملين حدود

فلو جريت جري الوحوش

مش هتفلت من الأسود

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا

إحنا جينا نعمل شغب

كله شافنا اتخض قلب

عملنا فلوس ترص جبل

ده التراب في إيدينا دهب

مش جايين وإيدينا فاضية

لا جايين نديكوا القاضية

عينا دايما على القمة

عشان كده بنعمل عظمة

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا

الراعي الرسمي للكاريزما

بشياكة بننجز المهمة

من طرف السيرة

وعين الصيرة

أخوات وعزوة إحنا لامة

يا سلام على الجمدان

موهبة فينا من زمان

فخامة وواجه دون مواجهة

مصنعي يصدر السلكان

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا