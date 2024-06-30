نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكسر الدنيا.. أسما إبراهيم تكشف عن مكالمتها مع شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عبر موقع التغريدات إكس عن مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث نشرت تويتة “ صحيت النهارده علي أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرلها لجمهورها.. وانا كنت سعيده بالمكالمة دي لاني اطمنت علي شيرين وان صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفتره الجايه.. وقد ايه هيا بتابع كل الدعم من الناس ليها وان جمهورها هوه أهلها السند ليها.. شيرين راجعه بقوة”

منشور أسما إبراهيم

آخر أعمال شيرين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ كل الحاجات ” التي تم تسريبها دون علمها منذ ٦ أيام.

كلمات أغنية “ كل الحاجات ”

كل الحاجات شبه الحاجات

بس مش هي الطريق شبه الطريق

والصديق شبه الصديق

والأمسيات والأغنيات وحاجات كتير فيكي.

وحاجات كتير فيا كل الحاجات شبه الحاجات

بس مش هي كل الحاجات شبه الحاجات

إلا الكراهية كل الدروب مش عارفاني كل المواسم برد.

كل الشوارع نكراني في بلاد بتكره بعض

بتتسرق روحنا وأجمل ملامحنا باهتة

ومنسية بنحن للبدايات

وأول الحكايات والأيام العادية.