نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تكشف كواليس مسلسلها الجديد إنترفيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رنا رئيس عن كواليس مسلسلها الجديد إنترفيو، وذلك خلال حوارها مع قناة فوشيا على يوتيوب، وقالت: السوري خالد شباط شارك لأول مرة في الدراما المصرية معي في مسلسل إنترفيو، ولكن عُرض له عمل آخر قبل إنترفيو، وكان لذيذ جدًا وأحببته في مسلسل كريستال، وشاهدته بعد عملنا سويًا في إنترفيو، وكان انطباعي عن خالد في البداية أنه لن يجيد اللهجة العامية المصرية ولكنه أجادها وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس.

تفاصيل مسلسل إنترفيو

ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل إنترفيو خلال الفترة المقبلة على منصة WATCH IT، ويمثل أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشارك به خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، وسارة نور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إسعاد يونس، ومن إخراج أحمد خالد أمين، والعمل مكون من 10 حلقات.

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، تواصل رنا رئيس في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد روح جدو، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، ومن نوعية أعمال الدراما القصيرة، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويضم إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

آخر أعمال رنا رئيس

وكان آخر أعمال رنا رئيس هو حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي، وايضا فيلم حريم كريم٢، جسدت شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية مع الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، فيلم أولاد حريم كريم يُقدم عقب مرور قرابة الـ18 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي لعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، ريهام عبد الغفور، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

