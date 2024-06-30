نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو طريف.. ياسمين عبد العزيز تستعد لمسلسلها في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو طريف لها برفقة المدرب الخاص بها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ويبدو عليها فقدان في الوزن.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت مقطع فيديو آخر قبل هذا الفيديو الطريف، ظهرت فيه وهي تقوم بعمل تدريبات قاسية داخل الجيم.



مشاركة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

ومن ناحية أخرى كانت ياسمين عبد العزيز قد تعاقد على مسلسل جديد مع المؤلف عمرو محمود ياسين لتخوض به موسم رمضان المقبل 2025، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامي مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، حيث اتفقا الثنائي مع شركة سينرجي على الخطوط العريضة للقصة المقرر تقدميها.

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بين ياسمين والمؤلف عمرو محمود ياسين في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا من قبل مسلسلين هما و"نحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي، كما قدما مسلسل "اللي ملوش كبير" مع أحمد العوضي وإخراج مصطفى فكري.

كما يعد هذا المسلسل عودة ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث كان آخر أعمالها هو مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.