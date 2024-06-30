نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بتشان يطرح "مش سوا" أولى أعمال أغنيات ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد بتشان أغنية "مش سوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي سيتم طرحه خلال عام 2024، ويتكون من 8 أغنيات، وسيتم طرحه بشكل متقطع بحيث أغنية كل أسبوع.

وأغنية مش سوا من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

كلمات أغنية مش سوا

ومن كلمات الأغنية: احنا مش سوا

مش قادر تنسى خد دوا

مش هنزل لمستوى

يلوموني عليه

الكلام عطل بتهزر قال بتتقتل

الجو ده من زمان بطل

بتنكر ليه

ومعنديش اهتمام

اعرف مين المظلوم من اللي ظالم

خد راحتك تمام

ومسيري بكره اتفرج يا عالم

انت هتبقى ايه

ومعنديش اهتمام

اعرف مين المظلوم من اللي ظالم

خد راحتك تمام

ومسيري بكره اتفرج يا عالم

انت هتبقى فين

خدها مني انا

كفايه بجد مسكنه

هديت لي كل اللي اتبنى

ووقتي انا ضاع

الصوت اتنبح

حذرتك خاف من اللي اتدبح

محدش غيري اللي اتجرح

وانا اللي اتباع

ومعنديش اهتمام

اعرف مين المظلوم من اللي ظالم

خد راحتك تمام

ومسيري بكره اتفرج يا عالم

انت هتبقى ايه

ومعنديش اهتمام

اعرف مين المظلوم من اللي ظالم

خد راحتك تمام

ومسيري بكره اتفرج يا عالم

انت هتبقى فين

أعمال أحمد بتشان

واستطاع أحمد بتشان أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلًا عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التي اقتربت من الوصول لـ 100 مليون مشاهدة، وغيرها من الأغنيات الأخرى.

طرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

كما طرح أحمد بتشان أغنية "هقول واسمع"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، وإشراف عام ياسر خليل.