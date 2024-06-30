نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد٠٠ أحدث ظهور لـ محمد رمضان من حفلته في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ٠

وظهر رمضان في الصورة من حفلته في المغرب، ارتدى بنطلون أبيض وقميص أبيض أيضًا ٠



محمد رمضان بوجه مختلف في أسد أسود

وعلى صعيد آخر، يحضر محمد رمضان حاليًا لفيلم " أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني، من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين .