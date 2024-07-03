نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يهنئ نجوى كرم بمناسبة زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر على تهنئة الفنانة نجوى كرم على زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، وذلك بعد إعلانها عن زواجها رسميًا.





وشارك هاني شاكر صورة للنجمة نجوى كرم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "الصديقة الغالية والأخت العزيزة والفنانة الكبيرة نجوى كرم، من قلبي ألف مبروك على الزواج السعيد، بتمنالك كل السعادة والحب والاستقرار ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم إن شاء الله".





نجوى كرم تعلن زواجها

وكانت قد أعلنت الفنانة نجوى كرم، عن زواجها رسميًا، وذلك خلال حفل لها في رومانيا، ولكنها لم تكشف عن هوية عريسها، ولكن تبين بعد ذلك أن زوجها هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عمر سالم الدهماني»، من بينها شركة «Moments» للإنتاج الفني، والتي هي الشركة المنظمة لحفلها برومانيا.

وقالت نجوى كرم، خلال كلمتها على المسرح بحفلها الأول في رومانيا: «رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات

أحدث أعمال هاني شاكر

ومن ناحية أخري، طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنية "الهوية عربى"، والتي إستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كلمات اغنية الهوية عربي



أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى

رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة

وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة

أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك

خسران اللي يعاديكي ونهايته بكرة هالك

الكل أكيد حزين في رقابنا ألف دين

وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد ونهاية الحداد



وتعودي تأني شابه ووعد الحر دين

نزرع نحصد محبة وتعيشي في أعلى قبة

وباقيه يا فلسطين

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك

والبلاد هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد