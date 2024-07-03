نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دخلت مستشفى أمراض عقلية".. أحمد مراد يكشف تفاصيل في فيلم "الفيل الأزرق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الكاتب أحمد مراد، خلال برنامجه «التوليفة» عبر إذاعة «نجوم أف أم»، عن كواليس التحضير لفيلم “الفيل الأزرق”، التي بدأت بمرحلة الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية، مشير إلى أن الخرافات تسيطر على قطاع كبير أكثر من الطب.

وقال أحمد مراد، خلال برنامجه «التوليفة»، أنه قرر الدخول للمستشفى، وكشف كل أقسامها من خلال صديق مقرب له، مذكور اسمه في الرواية، حتى وصل إلى قسم عنبر 8، وبدأ الشغف يزداد داخله بحثًا عن الفيل الأزرق.

وكشف أحمد مراد أنه أيقن من خلال جولته في المستشفى، أن المرض العقلي أكبر مما هو متعارف عليه، خاصة بعد إصابة أحد أصدقائه المقربين بمرض عقلي من أعراضه الهلاوس العقلية والسمعية البصرية، وتوفي بعد ذلك منتحرا، وكان يدعى «شريف»، وهو ما جسده الفنان خالد الصاوي خلال الأحداث، وأطلق عليه نفس الاسم.

أحداث "الفيل الأزرق 2"

تبدأ أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يُستدعى الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، وهناك يواجه من يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيلجأ إلى حبوب الفيل الأزرق في محاولة للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

أبطال فيلم "الفيل الأزرق 2"

فيلم "الفيل الأزرق 2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد. يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، هند صبري، ومروان يونس، مع ظهور إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.