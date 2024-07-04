نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. هاني سلامة يحصد المزيد من النجاحات بمسيرته الفنية المتميزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل اليوم الخميس ٤يوليو عبد ميلاد الفنان المتألق هاني سلامة، والذي لا يتوقف نجاحه عن تألقه الفني وابداعاته المتنوعة.



فقد استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة في مشواره الفني الحافل.

ففي الآونة الأخيرة، نجح هاني سلامة في التألق في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، وقد حصد العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لمسيرته وأدائه المتميز.

كما أن هناك توقعات كبيرة بأن يواصل هاني سلامة تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، نظرًا لقدراته الفنية والتمثيلية العالية، وقدرته على اختيار الأدوار المناسبة له.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ هاني سلامة



نشأة هاني سلامة



ولد هاني سلامة في مثل هذا اليوم من شهر يوليو عام 1977 بمدينة القاهرة، وينتمي لأكبر عائلات مدينة الإسكندرية، عاش في الكويت، وكان يعمل مستشارا إعلاميا، وتعلم في مدارس الكويت قبل أن ينتقل إلى القاهرة، ويلتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي.

فور تخرج هاني سلامة من المعهد، تقدم لاختبارات شركة مصر للأفلام العالمية، لصاحبها المخرج العالمي يوسف شاهين، وكان يتمنى أن يتم تقديمه كمطرب، لكنه عمل في التمثيل، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وأشهرها فيلم "الآخر".

وتزوج هاني سلامة من خارج الوسط الفني، من بريهان الشريف، ورزق منها بابنتيه مريم ومليكة.

بدايته الفنية



بدأ هاني سلامة مشواره الفني عندما شارك لأول مرة مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "المصير" أمام نور الشريف ومحمود حميدة وصفية العمري وروجينا، والذي تم عرضه في عام 1997.

توالت أعمال هاني سلامة الفنية، وانتقل إلى الدراما، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة في الموسم الرمضاني لأكثر من عام، وأبرزها مسلسل "الداعية"، و"بين السما والأرض" في عام 2021.





وقال خلال تصريحات تلفزيونية مسبقا: "كلنا تلاميذ يوسف شاهين، وقبل خالد يوسف كان يسري نصر الله وعلي بدرخان وعاطف الطيب الذين كانوا مقربين من يوسف شاهين، والذي كان له بريقا مختلفا”.



وأضاف: “شاهين مكنش بيقول لحد من الممثلين قلدني، ولكن كان بيظبط وتر الإحساس، ويقربك منه أوي، وأنت بموهبتك تكمل، يوسف شاهين كان بيقعد معايا يوصل لرغبته في الوصول لإحساس معين، وهو أبرع المخرجين في ذلك".