نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| سلوي عثمان ضيفة شرف في "روكي الغلابة" وزوجة محمد رضوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سلوي عثمان عن شخصيتها في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "روكي الغلابة"، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

وأكدت سلوي عثمان في تصريحات خاصة للفجر الفني أنها ضيفة شرف في الفيلم حيث تجسد شخصية زوجة الفنان محمد رضوان مدرب روكي لدي دنيا سمير غانم".

وتابعت سلوي عثمان: "انا بحب أشتغل جدا مع الفنانة دنيا عبد العزيز لأنها فنانة شاملة وعي بنت حببتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز".

أحداث فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويضم فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد، من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.