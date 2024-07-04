نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم" أهل الكهف"، للنجم خالد النبوي، أمس في تصدر المركز الأخير في قائمة الإيرادات، حيث بلغت إيراداته نحو 145 ألفًا و42 جنيهًا.



قصة فيلم أهل الكهف



ويتناول فيلم أهل الكهف قصتهم الشهيرة، المذكورة في القرآن الذين يستيقظون من نومهم ويجدون أنفسهم بزمن آخر، من خلال العديد من الصراعات بين الماضي والحاضر، واستغرق 5 سنوات حتى تم طرحه فى دور العرض السينمائية.



أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي، هاجر أحمد، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، محمود حميدة، وآخرين من اخراج عمرو عرفة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.



آخر أعمال خالد النبوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم، وتناول العمل قصة مختار الذي يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من جميع الاتجاهات.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم





شارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الفنانين منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.