نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم أقابل عريس صالونات وعيطت بسبب مخرج... أبرز تصريحات أسماء جلال ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة أسماء جلال في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على قناة ON،

وكشفت أسماء جلال خلال الحلقة عن بعض الأمور التي تخص حياتها الخاصة في لعبة "حصل ولا محصلش".

وأضافت:" حبيت من طرف واحد لمدة سنتين ولكن لم يكن يريدني بإرادته وهذا الأمر كان في صغري، ولم أقابل عريس صالونات ".



هل بكت أسماء جلال بسبب مخرج؟



وتابعت:"عيطت بسبب مخرج، كان وقتها متعصب من شيء معين وحد مسخنه فهو زعق وأنا توترت لأن ما ينفعش يزعقلى أيا كان إيه حصل، وطلعت في غرفتى وعيط، ومش هاشتغل معاه تانى".

أسماء جلال تواصل تصوير هذه الأفلام

وفي سياق منفصل، تواصل أسماء جلال تصوير فيلمين جديدين في نفس الوقت، الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل وماجد الكدواني وميمي جمال وإخراج عمر رشدي.



آخر أعمال أسماء جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال أسماء جلال فيلم اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه،

والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

وفيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film

