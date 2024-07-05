نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم النجمة اللبنانية نانسي عجرم تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول ظهورها بحفل ليلة وردة في الرياض.

حيث شاركت نانسي عجرم بصور من حفل “ليلة وردة الجزائرية” الذي أُقيم مساء أمس الخميس في جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، احتفاءً بالنجمة الراحلة وردة الجزائرية، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيها: “شكرًا المستشار تركي آل الشيخ وشكرًا لهيئة الترفيه التي غيرت معالم الفن في عالمنا ووطننا العربي”.

تعليقات الجمهور على منشور نانسي عجرم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

سعر فستان نانسي عجرم

ارتدت نانسي عجرم في الحفل فستانًا أسود، مصمم من الدانتيل والسكوين، بتصميم لبناني من توقيع إيلي صعب، ويصل سعره إلى 443 ألف جنيه مصري.

أبدعت نانسي خلال الحفل بأداء أغنية “قال إيه بيسألوني” لعبد الوهاب محمد وسيد مكاوي، إضافة إلى أغنيتي “بتونس بيك” و”لولا الملامة”، ما لقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

تركي آل الشيخ يدخل نانسي عجرم لعالم السينما



وفي سياق منفصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مشروع فيلم سينمائي يجمع بين الهضبة ونانسي في أول تجاربها في التمثيل، خلال الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 بالرياض.

آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم أغنية مقسوم، والتي جاءت من فيلم للفنانة ليلى عبوي ويحمل نفس اسم الأغنية، وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.