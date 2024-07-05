نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين الراسي تثير الجدل عبر إنستجرام.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة نادين الراسي جدلا كبيرا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد نشرها فيديو قامت فيه بإنقاذ طفل من العنف الأسري.





وظهرت نادين الراسي، في مقطع الفيديو، تسجل خلسة لأم تقوم بتعنيف ابنها وضربه ضرب مبرح، وتسللت نادين بكاميرا هاتفها من نافذة منزل هذه السيدة لتوثق تلك اللحظة.

وخلال قيام السيدة بتعذيب ابنها بالضرب المبرح، فاجأتها نادين الراسي، قائلة لها: «عم تخنقيه يا حيوانه»، لتقوم السيدة بالتساؤل حول هوية من بالخارج فتجيبها الفنانة اللبنانية: «أنا نادين الراسي».

وقامت نادين الراسي، بالدخول إلى المنزل، وأعطت هاتفها إلى مساعدتها لاستكمال التصوير وتوثيق اللحظة، وصبت نادين، غضبها تجاه السيدة وانفعلت عليها، وقالت لها: «أنا محرومة من الأطفال تقومي انت تعذبي طفلك، فين أبوه أنا أخده لو مش عاوزينه».

نادين الراسي وبداية حياتها الفنية

كانت بدايتها في عروض الأزياء كما ظهرت كموديل في فيديو كليب «عشقتك» للفنان فضل شاكر وكليب «أرجوك» للفنان وائل جسار، دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة ومثلت للمرة الأولى في مسلسل الباشوات ثم شاركت بمسلسل آخر بعنوان كرت السبحة. كما شاركت في السينما ومن أهم أفلامها: خليك معي وغنوجة بيا، توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال الفنية كان أكثرها في التلفزيون، حازت على جائزة الموريكس دور أفضل ممثل ثانوي بعام 2007. شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الأول على شاشة ال بي سي. وفازت بالمركز الأول بعد منافسة مع الفنان المصري أمير كرارة أما الجائزة المالية فقد قدمتها لصليب الأحمر اللبناني. كما شاركت ببرنامج الألعاب سبلاش وحازت على المركز الأول بجائزة قيمتها خمسين ألف دولار لصالح الصليب الأحمر اللبناني