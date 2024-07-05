أنا زي الناس.. أول تعليق من أحمد إبراهيم على ارتباطه بشيرين

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الأخبار التي تم تداولها بأنه الشخص الذي قام بخطبة شيرين عبد الوهاب، التي حرصت على عدم الكشف هويته.

تعليق أحمد إبراهيم على شائعات خطبته شيرين عبد الوهاب

وفي أول تعليق لـ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن خطبته للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قال في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي ربيع هنيدي، إن كل ما يتردد حول هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا قوة علاقة الصداقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا: مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لـ شيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية.

وأشار أحمد إبراهيم: المفروض الكلام ده يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل، أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام ده، ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي، ولما شوفته فضلت أضحك عليه.

إعلان خطبة شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بخطوبتها، مؤكدة أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبًا، موضحة أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، ووصفت نفسها بزينة العرايس، وهذه الأغنية كانت أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

آخر أعمال أحمد إبراهيم

يذكر أن آخر أعمال أحمد إبراهيم هو مشاركته في عمل أغنية “بعده فارق” للمطرب رامي جمال والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتنتمي أغنية “بعده فارق” إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.