القاهرة - محمد ابراهيم - أدهم سليمان يعلن عن أحدث أغانيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"

أعلن الفنان المتألق أدهم سليمان مساء اليوم الجمعة عن أحدث أغانيه التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

منشور أدهم سليمان عبر إنستجرام

نشر الفنان أدهم سليمان صورًا حديثة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وحرص على وضع أغنيته الشهيرة "يا سمرا" وعلق من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

" مساء العسل وجمعة مباركة عليكم أغنية كل يوم أو بيت عنكبوت في خلال أيام قليلة بإذن الله جاهزين ؟".

منشور أدهم سليمان عبر إنستجرام

آخر حفلات أدهم سليمان

في سياقٍ متصل قدم الفنان أدهم سليمان حفلًا غنائيًا مميزًا في ساقية الصاوي في أبريل الماضي وقدم من خلاله باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تنوعت بين القديم والحديث وتفاعل معها الجمهور.

أدهم سليمان



آخر أعمال أدهم سليمان

أما عن آخر أعمال الفنان أدهم سليمان فقد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الأخيرة التي تحمل إسم "ترحالي" والذي قام بطرحها على حسابه الرسمي على موقع يوتيوب في أواخر شهر يناير الماضي لهذا العام الحالي 2024.

كلمات أغنية ترحالي

وتقول كلمات الأغنية:

ما بينتهيش في عينيكي ترحالي

ولا ينتهي فيكي الكلام

أنا شفت فيكي عمري ووجودي

مش حد عادي قلبه حبك والسلام

ما بينتهيش في عينيكي ترحالي

ولا ينتهي فيكي الكلام

لو كل مافي الدنيا دي فاني

في عينيكي نوري وضحكة الأيام

خلص الكلام

أنا وعدك ومكتوبك في برد الليل أنا توبك

من الليلة قدرنا نعيش طول الحياة

بغني لك وأغنيكي يا أجمل آه في مواويلي

لو يوم تهت رديني لطوق النجاة

أنا وعدك ومكتوبك في برد الليل أنا توبك

من الليلة قدرنا نعيش طول الحياة

بغني لك وأغنيكي يا أجمل آه في مواويلي

لو يوم تهت رديني لطوق النجاة

ما بينتهيش في عينيكي ترحالي.