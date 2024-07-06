"فخور بيك يا صديقي وعندك شغف المبتدئين".. كريم قاسم يُشيد بأداء علي صبحي

أحمد جودة - القاهرة - "فخور بيك يا صديقي إنك ناجح وعندك شغف المبتدئين".. كريم قاسم يُشيد بأداء علي صبحي

نشر الفنان الشاب كريم قاسم منشورا له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام ووجه من خلاله رسالة دعم وحب لصديقه الفنان علي صبحي ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية التفاصيل.

الفنان كريم قاسم



منشور كريم قاسم عبر إنستجرام

نشر الفنان كريم قاسم مجموعة من الصور تجمعه بصديقه الفنان علي صبحي من كواليس فيلم "ولاد رزق 3" وعلق من خلال خاصية الكابشن:

" علي صبحي.. ناس كتير مكنتش تعرف مين علي من كام سنة وناس أكتر متعرفش إن أنا وعلي نعرف بعض من لما كنا نحضر ورش تمثيل صامت مع مخرجين من سنة 2009 في هولندا في الأوبرا وكنا مجموعة موهوبة من الممثلين منهم اللي بيشتغلوا واللي لسة بيحاول".



وتابع كريم قاسم في منشوره عبر إنستجرام:

"بس أشطرهم وأكثرهم حضورا كان علي! علي ممثل عنده مواهب كتيرة ماكنش الناس لسة شافوها الحمدلله بعد سنين من التعب والسعي بدأ العالم يشوف الموهبة دي في أكتر من مشروع ولسة! سعيد وفخور بيك يا صديقي إنك ناجح ولسة عندك شغف المبتدئين.. وأحييك على صبرك السنين ديه وحضورك في كل مشروع أو دور بتعمله وروحك الحلوة في الشغل...ربنا يوفقك ويحميك يا علي في اللي جاي، وودييييي! "

منشور كريم قاسم عبر إنستجرام

كريم قاسم في الدراما

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان كريم قاسم هو مسلسل "زينهم" والذي قدم من خلاله دور دكتور چيمي وهو طبيب شرعي يعمل في مشرحة، ومن ثمّ يبدأ يواجه الكثير من المواقف المُريبة داخل المشرحة وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق

والمسلسل من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، عماد رشاد، وآخرين من النجوم

والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل.

كريم قاسم في السينما

أما عن آخر أعمال الفنان كريم قاسم في السينما هو مشاركته في بطولة فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" والذي قدم من خلاله دور رمضان رزق والذي يقوم بجرائم السرقة مع باقي إخوته وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة في شباك التذاكر فور عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام الحالي 2024، وشارك في الفيلم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أسماء جلال، محمد ممدوح، علي صبحي، وآخرين والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.