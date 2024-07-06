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أحمد جودة - القاهرة - تامر حسني يدعم ذوي الهمم: "إنتوا المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية"

حرص الفنان تامر حسني على دعم أصحاب الهمم من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام وجه فيه رسالة دعم وحب إليهم.

تامر حسني



منشور تامر حسني عبر إنستجرام

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ڤيديو به فتاتين من أصحاب الهمم وتقومان بغناء أغنية تامر حسني الجديدة التي تحمل إسم "جامدين جامدين" وجاء تعليق تامر حسني على الڤيديو:

" كان لازم أنزله بوست عشان أحيي من قلبي الجامدين الجامدين العسل دول حبايب قلبي أنتم المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية الجميلة وكلمة الحمدلله وللصبر وللتقبل وللقوة

أنا طاير بيكم من كل قلبي أحلى جامدين جامدين في الدنيا".

https://www.instagram.com/reel/C9DXzezsZM3/?igsh=Z3pnNXYzN3JyNjdr



أحدث أغاني تامر حسني

وإلى جانبه طرح الفنان تامر حسني في الأيام القليلة الماضية أحدث أغانيه والتي جاءت بعنوان "جامدين جامدين" وقام بطرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الڤيديوهات "يوتيوب" والأغنية جائت من من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد وماستر على فتح الله، وقد لاقت رواجا كبيرا عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي.

البوستر الرسمي لأغنية جامدين جامدين



كلمات أغنية جامدين جامدين لتامر حسني

وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من إيديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

إحنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقه انبساط

بنستغلها

والسكه اللي بتزعل

نمشي عكس

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكملة والسهرة جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم.