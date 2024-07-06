نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يشارك صورا من كواليس تحضيرات برنامج بيت السعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عمرو سعد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من كواليس تحضيرات برنامج بيت السعد الذي يجمعه بشقيقه المطرب أحمد سعد.

ونشر عمرو سعد الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

موعد أول حلقة للبرنامج

روجت قناة MBC MASR لبرنامج بيت السعد والذي من المقرر عرضه غدًا السبت الموافق 6 يوليو من تقديم كلًا من المطرب أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد.

ونشرت الحساب الرسمي للقناة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "ترقبوا أقوى وأضخم البرامج الترفيهية مع النجوم أحمد وعمرو سعد في برنامج بيت السعد غدًا الساعة 9 مساءً على MBC MaSR".

أغنية أه ولا لأ

روج الفنان أحمد سعد، لعمل غنائي جديد يجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد، والفنان أحمد حلمي، الذي يعد أول ضيوف برنامج بيت السعد، والذي ينطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل عبر قناة mbc1.



ونشر عمرو سعد صورة تجمعه بـ أحمد سعد وأحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "استنوا أغنية ( أه ولا لأ ) أحمد حلمي وعمرو سعد وأحمد سعد من الحلقة الأولى لبرنامج بيت السعد الساعة 11 على يوتيوب".





تفاصيل البرنامج





برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن "صّباح إخوان" فيما يرأس تحريره محمد الشواف.



و يُعد برنامج "بيت السعد" المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.



ضيوف برنامج بيت السعد



وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلًا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.

وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.



هذا ويتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.