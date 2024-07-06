أحمد إبراهيم: "شيرين مقامها كبير جدا... وهي عارفة مكانتها عند الناس"



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب وعن أعماله الغنائية الجديدة التي تجمعه بالفنان عمرو دياب.

وقال:"أحضر لمجموعة أغاني جديدة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان آخر اتصال بيننا كان من نحو 5 أشهر، واتفقا على تحضير أغاني لكني انشغلت بعدها بأغاني عمرو دياب".

وأضاف: "شيرين المفروض ليها مكانة كبيرة، وهي عارفة مكانتها عند الناس، والإنجليز دايما بيقولوا المشكلة إنك فاكر إن لسه عندك وقت، لكن الوقت بيسرقك".



وتابع:" آخر اتصال حصل بينا من خلال أحمد سعد، كان من أربع أو خمس شهور، ودي كانت آخر مرة سمعت صوت شيرين واتفقنا على أكتر من أغنية واتفقنا نعمل حاجات زي اللي بدأنا بيها زي مشاعر ومتحاسبنيش، وآخر واحد في الدنيا وحبه جنة، وفي أغنية بالفعل من كلمات تامر حسين وألحان مدين من بعدها اتشغلت بألبوم عمرو".



أحمد إبراهيم ينفي ارتباطه بشيرين عبد الوهاب



وأشار:" شيرين عشرة طويلة وصديقة عزيزة وغالية وآخر مرة شفتها من سنة، ومش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لـ شيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية".





أحمد إبراهيم: أحضر لـ ألبوم مع عمرو دياب



وواصل:" أحضر لأغاني جديدة وألبوم مع الهضبة عمرو دياب، وذلك بعد تعاونهما في أغنية الطعامة، التي طرحها الهضبة مؤخرًا من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي".



آخر أعمال أحمد إبراهيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية الطعامة للهضبة عمرو دياب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

