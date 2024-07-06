نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير فيلم "الست" لـ منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الفنانة منى زكي تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الست".

والفيلم من إخراج مروان حامد، ومن تاليف أحمد مراد، وتشارك في بطولته منى زكي عن كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم "الست" من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.

تركي آل الشيخ يعلن عن فيلم الست



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المتحدة والمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية أن فيلم "الست" من أفلام الإنتاج المشترك والمدعوم من صندوق بج تايم لدعم المحتوي العربي.



آخر أعمال منى زكي



والجدير بالذكر آخر أعمال منى زكي فيلم رحلة 404، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول سيدة تدعى غادة تقدم دورها منى زكي، والتي ارتكبت أخطاء في حياتها بالماضي، قبل أن تقرر التوبة والذهاب لأداء مناسك العمرة مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها.

أبطال فيلم رحلة 404

رحلة 404 من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء جاميكا، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، جيهان الشماشرجي، شادي الفونس، وميسا بورهام، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.