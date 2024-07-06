" أخويا حبيبي وصاحب عمري".. محمد لطفي ينشر صورة مع عمرو دياب

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد لطفي فيديو له برفقة النجم عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C9DU6F1usm_/?igsh=bjY4MmlvNzh5N3Jz

كتب معلقا:' أخويا حبيبي وصاحب عمري".

كشف الفنان محمد لطفي، عن تفاصيل شخصيته، في فيلم "عصابة المكس" بطولة الفنان أحمد فهمي

ونشر محمد لطفي صورة البوستر الدعائي الخاص بشخصيته، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "انتظروا الهيلاماني، عصابة الماكس عيد الأضحى بجميع دور العرض".

يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم “عصابة المكس” في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.