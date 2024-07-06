نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد إبراهيم يكشف عن علاقته بـ عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية عن علاقته بالفنان عمرو دياب وألبومه الجديد.

وقال: "عمرو دياب بالنسبة للوطن العربي رصيد كبير من الحب والنجاح ومشوار أربعين سنة، وإحنا كلنا فرحانين به".

وأضاف:"أنا بشكل خاص بأمانة كراجل مصري فرحان أن الراجل ده بيشتغل في بيتي وبيمثل فننا، وفيه ناس كتير بتقول لي أنت بتعتز بشغلك معاه، لكن لأ أنا بعتز بحاجة أكبر، ورغم 22 سنة شغل والخبرات دي كلها بقعد جنبه لحد اللحظة دي بجد بحس أني لسه ببدأ".

وتابع: "عمرو دياب عنده خبرات مش طبيعية وحب ومساعدة للناس كلها الناس متعرفش عنها حاجة، وعمرو دياب بيعمل حاجات كتير بره الشغل محدش يعرفها، وشخصية أجمل من كده وجدع جدًا مع الناس كلها وطول الوقت دعم لما يلاقي حاجة كويسة وعاوز الناس تشتغل وتنتج ومش بيركز غير في شغله، ونفسي الناس تركز في شغلها زي عمرو دياب".



وأشار:" أحضر لأغاني جديدة وألبوم مع الهضبة عمرو دياب، وذلك بعد تعاوني في أغنية الطعامة، التي تم طرحها مؤخرًا من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي".



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وواصل:" شيرين عشرة طويلة وصديقة عزيزة وغالية وآخر مرة شفتها من سنة، ومش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لـ شيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية".



آخر أعمال أحمد إبراهيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية الطعامة للهضبة عمرو دياب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

