تعرف على موعد عرض "وتر حساس" لصبا مبارك

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع فيلم “ وتر حساس” للفنانة صبا مبارك وانجي المقدم وهيدي كرم بعد موسم عيد الأضحى الماضي تحت قيادة المخرج وائل فرج.

وأعلن في تصريحات صحفية عن موعد طرح العمل في شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من تصويره وأعمال المونتاج.

مسلسل" وتر حساس" بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، وآخرون من النجوم.



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

دارت أحداث مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه، واستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.