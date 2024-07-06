الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يكشف عن أعماله المقبلة مع عمرو دياب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن علاقته بالفنان عمرو دياب، موضحًا إنه يحضر لعدة أعمال غنائية معه بجانب ألبوم جديد.

أعمال أحمد إبراهيم مع عمرو دياب

وقال أحمد إبراهيم في لقاء تليفزيوني: عندنا شغل نازل قريب، وشغالين على أكتر من أغنية إلى جانب ألبوم، ولسه منزلين أغنية من كام يوم وهو منزل أغنية بعدها وببارك له على حفلة بيروت الأسطورية.

كما تحدث أحمد إبراهيم عن الهضبة مشيرًا أنه يستفيد من خبراته حتى الآن، وينبهر بمساعدته للجميع والتي لا يعرف عنها البعض شيء قائلًا: عمرو دياب بالنسبة للوطن العربي رصيد كبير من الحب والنجاح ومشوار أربعين سنة، وإحنا كلنا فرحانين به، وأنا بشكل خاص بأمانة كراجل مصري فرحان أن الراجل ده بيشتغل في بيتي وبيمثل فننا، وفيه ناس كتير بتقول لي أنت بتعتز بشغلك معاه، لكن لأ أنا بعتز بحاجة أكبر، ورغم 22 سنة شغل والخبرات دي كلها بقعد جنبه لحد اللحظة دي بجد بحس أني لسه ببدأ.

وأوضح أحمد إبراهيم: عمرو دياب عنده خبرات مش طبيعية وحب ومساعدة للناس كلها الناس متعرفش عنها حاجة، وعمرو دياب بيعمل حاجات كتير بره الشغل محدش يعرفها، وشخصية أجمل من كده وجدع جدًا مع الناس كلها وطول الوقت دعم لما يلاقي حاجة كويسة وعاوز الناس تشتغل وتنتج ومش بيركز غير في شغله، ونفسي الناس تركز في شغلها زي عمرو دياب.

آخر تواصل له مع شيرين

كشف أحمد إبراهيم إنه يحضر لمجموعة أغاني جديدة مع شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن آخر اتصال بينهما كان من نحو 5 أشهر، واتفقا على تحضير أغاني لكنه انشغل بعدها بأغاني عمرو دياب.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: آخر اتصال حصل بينا من خلال أحمد سعد، كان من أربع أو خمس شهور، ودي كانت آخر مرة سمعت صوت شيرين واتفقنا على أكتر من أغنية واتفقنا نعمل حاجات زي اللي بدأنا بيها زي مشاعر ومتحاسبنيش، وآخر واحد في الدنيا وحبه جنة، وفي أغنية بالفعل من كلمات تامر حسين وألحان مدين من بعدها اتشغلت بألبوم عمرو.

وأضاف: شيرين المفروض ليها مكانة كبيرة، وهي عارفة مكانتها عند الناس، والإنجليز دايما بيقولوا المشكلة إنك فاكر إن لسه عندك وقت، لكن الوقت بيسرقك.

أحمد إبراهيم يشيد بفيلم ولاد رزق 3





وأشاد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفيلم ولاد رزق 3، بعد حضوره افتتاح الفيلم في الرياض، وقال: فيلم رائع والناس كلها عاملة شغل رائع وإنتاج ضخم وعظيم وطارق العريان مخرج عبقري وأخ ليا كبير، وببارك له وببارك لموسى عيسى المنتج، ولكل الفنانين أصدقائي أحمد عز وعمرو يوسف وهو فيلم ضخم وإنتاج يشرف ومبسوط إني في الرياض وعاوز أقول للجمهور اللي أنتم شايفينه في الفيلم في الحقيقة أحلى وأحلى.

وتابع: الفنان الحقيقي والموهوب بجد لما بيكون فيه تحت إيده إنتاج وثقة ودعم كبير جدًا بتقدر تحقق كل الأحلام اللي جواك كشخص موهوب، وأنا نفسي أشوف جزء رابع له وأجزاء تانية، وفكرة وجود فنانين بالحجم ده صعب تواجدهم في مكان واحد إلا لو فيه بينهم حب