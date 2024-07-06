نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية كيت هارينجتون فى الموسم الثالث من Industry في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شبكة HBO عن طرح الموسم الثالث من السلسلة يوم 11 أغسطس المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح بشكل أسبوعى.



ويجسد الفنان العالمى كيت هارينجتون دور السير هنر موك، رئيس شركة الطاقة الخضراء، فى الموسم الثالث من مسلسل Industry.



أبطال مسلسل Industry



مسلسل Industry من بطولة كل من ميهالا هيرولد، وماريسا أبيلا، وهاري لوتي وديفيد جونسون، وكين ليونج، وكونور ماكنيل، وأليكس ألومار أكبوبوم، وإندي لويس، وكاترين دي كاندول، وجاي دوبلاس، وسوني بون تيب، وآدم ليفي، سارة باريش ونيكولاس بيشوب وساجار راديا ومارك ديكستر وكاويلفيوني دن



أحداث مسلسل Industry



تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن صبي الحزب روبرت سبرينج، ياسمين كارا حناني، هاري دهار، وجوس أوجسطس ساكي، خريج إيتون وأكسفورد.

ودارت الأحداث بعد عام من ذروة الوباء، وبالتالى لم يعد يسمح للخريجين بالاختباء، حيث تمزق السوق، وعودة Pierpoint إلى العمل أو تفويض آخر أصبح أرضية مشحون أكثر من أي وقت مضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

