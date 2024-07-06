نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|رانيا منصور تكشف لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيتها في "باسورد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا منصور في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "باسورد" الذي تم الإنتهاء منه ولم يعرض حتى الآن.

تفاصيل شخصية رانيا منصور في باسورد



وأشارت رانيا منصور للفجر الفني، أنها تجسد دور سيدة تدعى "بسنت" زوجة مصرية تعشق زوجها ومخلصة له جدًا وتُضحي من أجله ولديها منه ابنه وحياتهم مستقرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالتشويق والإثارة حول حدث ما يجعل هناك كثير من الشكوك حول جميع الشخصيات النسائية بالمسلسل

فريق عمل مسلسل باسورد



يشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم آية سماحة، حازم إيهاب، رانيا منصور، محمد السباعي وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي

الوصفة السحرية لـ رانيا منصور



يعرض الآن لـ رانيا منصور مسلسل الوصفة السحرية، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

آخر أعمال رانيا منصور



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور كان مشاركتها في حكاية عيشها بفرحة إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركها في العمل هاني عادل، هبة مجدي، عايدة فهمي، نور إيهاب، محمود ياسين، ورشة كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم