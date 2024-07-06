محمد نجاتي يُشيد بتامر عاشور.. ويؤكد: بليغ حمدي مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان محمد نجاتي بالمطرب تامر عاشور، لافتًا أنه يعتبر بالنسبة له سفير للموسيقى المصرية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "نجاتي" مقطع فيديو له على المسرح بجانب تامر عاشور أثناء حضوره إحدى حفلاته الغنائية، قال فيه:"أنا بعتبر تامر عاشور سفير للموسيقى المصرية في العالم العربي كله، هو تامر فنه وصدقه اللي من جواه واللي قدر يعبر عن الكلمات الجميلة اللي بتجيلو بألحان أحلى منها تخلينا نحفظها بالشكل ده، فأنا بعتبره بليغ حمدي مصر ".



آخر أعمال محمد نجاتي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نجاتي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، ويعد أهم وأبرز المسلسلات التي نالت إعجاب كثير من الجمهور.



أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"



وشارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"



ينتمي مسلسل الحشاشين إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.