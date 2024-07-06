محمود قابيل: 5 ستات حبيتهم في حياتي ولو حبيت واحدة مابتعرفش تطبخ هاطبخ لها

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمود قابيل، إنه دخل قصة حب جديدة في الفترة الأخيرة مع «زوربا»، وهو كلب قرر أن يتبناه، مشيرًا أن اسم «زوربا» قد منحه لقط قد عثر عليه في الصحراء عندما كان يعمل ضابط بالقوات المسلحة، وعندما بدأت حرب ٦٧، وقرر الذهاب على الجبهة، فلما عاد أخبروه بأنه انتحر، لذلك ظل الاسم في ذهنه ومنحه للكلب الذي عثر عليه في الشارع وقرر أن يتبناه.

تصريحات محمود قابيل



وأضاف قابيل خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ان «زوربا» مثل أولاده، مشيرًا أن مواصفات السيدة التي ينجذب لها أن تكون جميلة ومثقفة، فإذا كانت جميلة فقط لن ينجذب لها، وإذا كانت جميلة ومثقفة ولن تجيد الطبخ سيقوم هو بهذه المهمة.

وأشار محمود قابيل أن أقرب طريق لقلب الرجل معدته، خاصة مواليد برج الطور، لأنه ضعيف أمام الأكل، فهو يحب تذوق الأكل أكثر، كما أنه يعشق النوم.

محمود قابيل: أحببت 5 سيدات منهم ميرفت أمين

وأوضح محمود قابيل، أنه أحب 5 سيدات على مدار تاريخه، وتعتبر الفنانة ميرفت أمين ضمن السيدات الذي أحبهم قابيل، مشيرًا أنه يلمس الجمال الداخلي أكثر من الجمال الخارجي.